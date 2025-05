Sonnenschein oder Regen? Das kommt auf Läufer und Zuschauer des Kulturhauptstadt-Marathons zu

Seit Wochen verwöhnt uns Petrus mit Sonnenschein, jedoch auch kaum Regen. Bleibt das auch am Sonntag so, wenn die Teilnehmer des Kuha-Marathons durch Chemnitz laufen – oder schlägt das Wetter um?

Der Countdown läuft: Am Sonntag startet der Kulturhauptstadt-Marathon in Chemnitz, ab 9 Uhr sind dann über 8000 Läufer in der Stadt unterwegs, dazu kommen dann wohl nochmal tausende Zuschauer am Streckenrand.