  • Sonntags-Einkauf in Chemnitz: So fantasievoll sind die Anlässe 2026

Das Chemnitz-Center in Röhrsdorf rechnet mit mehreren Zehntausend Sonntags-Einkäufern.
Das Chemnitz-Center in Röhrsdorf rechnet mit mehreren Zehntausend Sonntags-Einkäufern.
Chemnitz
Sonntags-Einkauf in Chemnitz: So fantasievoll sind die Anlässe 2026
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um die gesetzlichen Voraussetzungen zu erfüllen, muss sich vor allem das Chemnitz-Center in Röhrsdorf immer etwas Neues einfallen lassen.

In der Chemnitzer Innenstadt wird es auch 2026 nur zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Das hat der Stadtrat beschlossen. Demnach dürfen die Innenstadt-Händler am 1. und am 3. Advent anlässlich des Weihnachtsmarkts jeweils von 12 bis 18 Uhr ihre Läden öffnen. Zwei weitere Einkaufssonntage sind im Chemnitz-Center in Röhrsdorf geplant – am 8....
