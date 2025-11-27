Sonntags-Einkauf in Chemnitz: So fantasievoll sind die Anlässe 2026

Um die gesetzlichen Voraussetzungen zu erfüllen, muss sich vor allem das Chemnitz-Center in Röhrsdorf immer etwas Neues einfallen lassen.

In der Chemnitzer Innenstadt wird es auch 2026 nur zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Das hat der Stadtrat beschlossen. Demnach dürfen die Innenstadt-Händler am 1. und am 3. Advent anlässlich des Weihnachtsmarkts jeweils von 12 bis 18 Uhr ihre Läden öffnen. Zwei weitere Einkaufssonntage sind im Chemnitz-Center in Röhrsdorf geplant – am 8....