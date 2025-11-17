Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sonntagsfahrverbot und Überladung: Polizei zieht auf A 4 bei Chemnitz Laster und Transporter aus dem Verkehr

26 Lkw bzw. Kleintransporter kontrollierte die Polizei am Sonntag auf der A4 nahe der Abfahrt Chemnitz-Ost.
26 Lkw bzw. Kleintransporter kontrollierte die Polizei am Sonntag auf der A4 nahe der Abfahrt Chemnitz-Ost. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
26 Lkw bzw. Kleintransporter kontrollierte die Polizei am Sonntag auf der A4 nahe der Abfahrt Chemnitz-Ost.
26 Lkw bzw. Kleintransporter kontrollierte die Polizei am Sonntag auf der A4 nahe der Abfahrt Chemnitz-Ost. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Chemnitz
Sonntagsfahrverbot und Überladung: Polizei zieht auf A 4 bei Chemnitz Laster und Transporter aus dem Verkehr
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Bei einer Schwerpunktkontrolle registrierten die Beamten mehr als drei Dutzend Verstöße. Ein Kleintransporter hatte fast zwei Tonnen zu viel geladen.

Bei einer Großkontrolle auf der A 4 nahe der Anschlussstelle Chemnitz-Ost hat die Chemnitzer Verkehrspolizei 26 Lkw bzw. Kleintransporter kontrolliert. Ein Schwerpunkt der Kontrolle am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr war die Einhaltung des Sonntagfahrverbots.
