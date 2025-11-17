Sonntagsfahrverbot und Überladung: Polizei zieht auf A 4 bei Chemnitz Laster und Transporter aus dem Verkehr

Chemnitz
Bei einer Schwerpunktkontrolle registrierten die Beamten mehr als drei Dutzend Verstöße. Ein Kleintransporter hatte fast zwei Tonnen zu viel geladen.
Bei einer Großkontrolle auf der A 4 nahe der Anschlussstelle Chemnitz-Ost hat die Chemnitzer Verkehrspolizei 26 Lkw bzw. Kleintransporter kontrolliert. Ein Schwerpunkt der Kontrolle am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr war die Einhaltung des Sonntagfahrverbots.
