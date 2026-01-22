Sozialverband kritisiert neuen Bahnsteig für Intercity in Chemnitz

Durch das neue Abfahrtsgleis im Chemnitzer Hauptbahnhof müssen Menschen mit Handicap einen Höhenunterschied überwinden, um in die Waggons zu kommen. Was die Deutsche Bahn dazu sagt.

Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember gab es für Menschen mit Handicap eine böse Überraschung: Der Intercity 17 als Verlängerung der Linie Rostock–Dresden fährt wieder von Gleis 13 ab. „Er bleibt damit für spontanes Reisen für mobilitätseingeschränkte Personen unerreichbar“, kritisiert der Sozialverband VdK. Nur die Bahnsteige 5 bis 10... Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember gab es für Menschen mit Handicap eine böse Überraschung: Der Intercity 17 als Verlängerung der Linie Rostock–Dresden fährt wieder von Gleis 13 ab. „Er bleibt damit für spontanes Reisen für mobilitätseingeschränkte Personen unerreichbar“, kritisiert der Sozialverband VdK. Nur die Bahnsteige 5 bis 10...