Spektakulärer Erdbeermond: Wo ist er in Chemnitz besonders gut zu sehen?

Ein Blick in den Nachthimmel wird sich am späten Mittwochabend besonders lohnen. Dann ist ein eher seltenes Ereignis am Himmel zu sehen. „Freie Presse“ hat Tipps zusammengestellt, von wo aus es sich besonders gut sehen lässt.

Relativ wenig Wolken vorausgesetzt, ist am Mittwochabend ein besonders spektakuläres Himmelsereignis zu bestaunen. Der Junivollmond wird auch Erdbeermond genannt. Das hängt aber weniger mit der derzeit durch den Rauch der kanadischen Waldbrände in der Atmosphäre verstärkten Färbung zusammen, sondern mit der im aktuellen Monat stattfindenden...