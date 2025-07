Sperrung an Zentralhaltestelle in Chemnitz: Bus- und Bahnlinien geändert

Wegen Bauarbeiten an der Zentralhaltestelle kommt es am Dienstag zu Änderungen im Fahrplan von sechs Linien.

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es am Dienstag zu Änderungen in den Chemnitzer Bus- und Bahnfahrplänen. Die Steige 8 und 9 an der Zentralhaltestelle werden wegen Bauarbeiten an den Weichen voraussichtlich von 8 Uhr bis 15 Uhr gesperrt sein. Das teilt die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) mit. Betroffen sind davon die Bahnlinien 1, 2, 3, 4 sowie die...