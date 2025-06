Sperrung von Eingang und Halle am Hauptbahnhof Chemnitz wieder aufgehoben

Reisende konnten am frühen Dienstagabend den Hauptbahnhof Chemnitz nur über den Nebeneingang betreten und verlassen. Die Bahnhofsvorhalle war in Teilen gesperrt. Was dahinter steckte.

Rot-weißes Absperrband am Eingangsportal zum Hauptbahnhof Chemnitz: Am frühen Dienstagabend konnte niemand die Bahnhofsvorhalle betreten oder über den Haupteingang verlassen. Bundespolizisten hatten in Teilen abgesperrt.