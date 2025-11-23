Spezialtoilette für Schwerbehinderte: Stadt Chemnitz stellt am Johannisplatz Container auf

An der Zentralhaltestelle kann man schon ein öffentliches WC nutzen. Nun kommt am Johannisplatz ein Angebot für Schwerbehinderte dazu.

Am Montag beginnen auf dem Johannisplatz in Chemnitz die Bauarbeiten für die erste „Toilette für alle“ in Sachsen. Der barrierefreie WC-Container soll bereits im Dezember dieses Jahres fertiggestellt werden und richtet sich an Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. Obwohl der Name „Toilette für alle“ etwas anderes vermuten...