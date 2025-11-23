Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Spezialtoilette für Schwerbehinderte: Stadt Chemnitz stellt am Johannisplatz Container auf

Am Johannisplatz soll noch in diesem Jahr eine besonders behindertengerechte Toilette fertiggestellt werden.
Am Johannisplatz soll noch in diesem Jahr eine besonders behindertengerechte Toilette fertiggestellt werden. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Am Johannisplatz soll noch in diesem Jahr eine besonders behindertengerechte Toilette fertiggestellt werden.
Am Johannisplatz soll noch in diesem Jahr eine besonders behindertengerechte Toilette fertiggestellt werden. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Chemnitz
Spezialtoilette für Schwerbehinderte: Stadt Chemnitz stellt am Johannisplatz Container auf
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Zentralhaltestelle kann man schon ein öffentliches WC nutzen. Nun kommt am Johannisplatz ein Angebot für Schwerbehinderte dazu.

Am Montag beginnen auf dem Johannisplatz in Chemnitz die Bauarbeiten für die erste „Toilette für alle“ in Sachsen. Der barrierefreie WC-Container soll bereits im Dezember dieses Jahres fertiggestellt werden und richtet sich an Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. Obwohl der Name „Toilette für alle“ etwas anderes vermuten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
24.11.2025
1 min.
Friedensplan: Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Bis Donnerstag sollte sich die Ukraine mit Blick auf den US-Friedensplan entscheiden - das hatte US-Präsident Trump ursprünglich forciert. Nun relativiert sein Außenminister Rubio die Frist.
16:30 Uhr
2 min.
Diese Chemnitzer Straßen werden 2026 für Bauarbeiten gesperrt
Leitungen und Fahrbahnen werden erneuert. Dafür müssen wichtige Straßen gesperrt werden.
Hier müssen Anwohner und Autofahrer sich im kommenden Jahr in Chemnitz auf längere Bauarbeiten einstellen.
Erik Anke
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
22.09.2025
2 min.
Toiletten-Ärger in Chemnitzer Bürgerservicestelle
In der Bürgerservicestelle Morgenleite gibt es ein WC, das ist aber geschlossen.
In einer Außenstelle des Rathauses fehlt derzeit ein Klo für Kunden. „Inakzeptabel“ sei das, beklagt sich eine Besucherin. Es gibt aber eine Notlösung.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel