Spiegel-Bestseller-Autor kommt nach Chemnitz: Wie der Klimawandel die Natur verändert

Wenige Tage nach der Nachhaltigkeitskonferenz der Chemnitzer Carlowitz-Gesellschaft kommt Christian Klepp in die Stadt. Mit seinen Büchern erreicht er Zehntausende.

Christian Klepp ist Geowissenschaftler, Klimaforscher, Autor und Fotograf. Seine Bücher „Wunderwerk Erde – Wie unser Planet funktioniert“ und „Wunderwerk Natur – Wie wir den Planeten bewahren und uns selbst retten“ landeten auf der Spiegel-Bestsellerliste. Am 31. Oktober kommt er nach Chemnitz, um über die Schönheit und...