  • Spiegel-Bestseller-Autor kommt nach Chemnitz: Wie der Klimawandel die Natur verändert

Der Fly Geyser im Norden Nevadas bei Tag. Seine einzigartigen Farben entstehen durch die Besiedelung durch Bakterien, die sich von Schwefel und Eisen ernähren
Der Fly Geyser im Norden Nevadas bei Tag. Seine einzigartigen Farben entstehen durch die Besiedelung durch Bakterien, die sich von Schwefel und Eisen ernähren
Chemnitz
Spiegel-Bestseller-Autor kommt nach Chemnitz: Wie der Klimawandel die Natur verändert
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenige Tage nach der Nachhaltigkeitskonferenz der Chemnitzer Carlowitz-Gesellschaft kommt Christian Klepp in die Stadt. Mit seinen Büchern erreicht er Zehntausende.

Christian Klepp ist Geowissenschaftler, Klimaforscher, Autor und Fotograf. Seine Bücher „Wunderwerk Erde – Wie unser Planet funktioniert“ und „Wunderwerk Natur – Wie wir den Planeten bewahren und uns selbst retten“ landeten auf der Spiegel-Bestsellerliste. Am 31. Oktober kommt er nach Chemnitz, um über die Schönheit und...
