Spielplatzumfrage in Lichtenau: Diese Spielgeräte wünschen sich Auerswalder Kinder

Chemnitz Umland
Der Spielplatz am Sportplatz in Auerswalde soll modernisiert werden. Kinder haben konkrete Wünsche geäußert. Was die nächsten Schritte sind.
Schaukeln, Rutschen, Kletter- und Balancieranlagen – das wünschen sich Kinder aus dem Lichtenauer Ortsteil Auerswalde für den Spielplatz am Sportplatz. „Denn der Spielplatz ist in die Jahre gekommen und soll erneuert werden“, sagt Kersten Pilz vom Bauamt. Auch Sandspiel, Trampolin und sportliche Möglichkeiten für Kraft und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.