Regionale Nachrichten und News
  • Spielplatzumfrage in Lichtenau: Diese Spielgeräte wünschen sich Auerswalder Kinder

Jonathan Hase (rechts) vom Fabmobil mit Simon und einem Spielplatz-Modell. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Jonathan Hase (rechts) vom Fabmobil mit Simon und einem Spielplatz-Modell. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Spielplatzumfrage in Lichtenau: Diese Spielgeräte wünschen sich Auerswalder Kinder
Von Bettina Junge
Der Spielplatz am Sportplatz in Auerswalde soll modernisiert werden. Kinder haben konkrete Wünsche geäußert. Was die nächsten Schritte sind.

Schaukeln, Rutschen, Kletter- und Balancieranlagen – das wünschen sich Kinder aus dem Lichtenauer Ortsteil Auerswalde für den Spielplatz am Sportplatz. „Denn der Spielplatz ist in die Jahre gekommen und soll erneuert werden“, sagt Kersten Pilz vom Bauamt. Auch Sandspiel, Trampolin und sportliche Möglichkeiten für Kraft und...
