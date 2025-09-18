Spielt wieder in Burgstädt: Max Mostovetski gibt Konzert

Der junge Pianist setzt seine Auftrittsreihe in Burgstädt fort. Am 18. September ist er erneut im Gymnasium zu hören.
Nachdem der Leipziger Musikstudent und international mehrfach ausgezeichnete Pianist Max Mostovetski (im Bild) bereits in den vergangenen vier Jahren seine Burgstädter Auftritte feiern konnte, dürfen sich Musikfreunde auch im Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr auf die nunmehr fünfte Auflage seiner ambitionierten Spielweisen freuen. Seine Auftrittsreihe setzt der 2001 in Leipzig geborene Musiker am 18. September um 18 Uhr in der Aula des Gymnasiums Burgstädt, Friedrich-Marschner-Straße 18, fort. Im Vorfeld besteht die Möglichkeit, einen kleinen Imbiss einzunehmen. Am Nachmittag proben Burgstädter Gymnasiasten mit Max Mostovetski. Ab 17 Uhr stellen sie als Einstimmung auf den Konzertabend Proben ihrer Arbeit vor. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zugunsten des Pianisten wird gebeten. (gp)