Spielzeiteröffnung am Chemnitzer Theater: Was Besucher von den Plänen fürs Schauspiel halten

Das Rathaus schlägt vor, das alte Schauspielhaus aufzugeben und stattdessen die derzeitige Spielstätte im Spinnbau mit einem Neubau zu ergänzen. Beim Familienfest zur Spielzeiteröffnung hat sich „Freie Presse“ umgehört.

Für die Theater Chemnitz ist es eine besondere Spielzeit. Weniger wegen des Kulturhauptstadtjahres, das noch bis Dezember andauert, sondern mehr wegen eines Höhepunktes im kommenden Jahr: Im Sommer 2026 steigt das Festival „Theater der Welt“ in Chemnitz. Wermutstropfen: Ein komplett ausgestattetes Schauspielhaus wird den hunderten... Für die Theater Chemnitz ist es eine besondere Spielzeit. Weniger wegen des Kulturhauptstadtjahres, das noch bis Dezember andauert, sondern mehr wegen eines Höhepunktes im kommenden Jahr: Im Sommer 2026 steigt das Festival „Theater der Welt“ in Chemnitz. Wermutstropfen: Ein komplett ausgestattetes Schauspielhaus wird den hunderten...