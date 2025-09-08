Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Spielzeiteröffnung am Chemnitzer Theater: Was Besucher von den Plänen fürs Schauspiel halten

Auftaktfest der Theater Chemnitz in der derzeitigen Spielstätte im Spinnbau. Der könnte nach Plänen des Rathauses zum dauerhaften Domizil werden.
Auftaktfest der Theater Chemnitz in der derzeitigen Spielstätte im Spinnbau. Der könnte nach Plänen des Rathauses zum dauerhaften Domizil werden. Bild: Toni Söll
Auftaktfest der Theater Chemnitz in der derzeitigen Spielstätte im Spinnbau. Der könnte nach Plänen des Rathauses zum dauerhaften Domizil werden.
Auftaktfest der Theater Chemnitz in der derzeitigen Spielstätte im Spinnbau. Der könnte nach Plänen des Rathauses zum dauerhaften Domizil werden. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Spielzeiteröffnung am Chemnitzer Theater: Was Besucher von den Plänen fürs Schauspiel halten
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Rathaus schlägt vor, das alte Schauspielhaus aufzugeben und stattdessen die derzeitige Spielstätte im Spinnbau mit einem Neubau zu ergänzen. Beim Familienfest zur Spielzeiteröffnung hat sich „Freie Presse“ umgehört.

Für die Theater Chemnitz ist es eine besondere Spielzeit. Weniger wegen des Kulturhauptstadtjahres, das noch bis Dezember andauert, sondern mehr wegen eines Höhepunktes im kommenden Jahr: Im Sommer 2026 steigt das Festival „Theater der Welt“ in Chemnitz. Wermutstropfen: Ein komplett ausgestattetes Schauspielhaus wird den hunderten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
16.07.2025
3 min.
Vorzugsvariante Spinnbau: Architektenbund kritisiert Chemnitzer Vorschlag gegen Schauspielhaus
Welcher Ort soll es sein? Die Stadt hat zwei Varianten für die Zukunft des Schauspiels vorgelegt.
Auf welcher Bühne soll künftig in Chemnitz Theater gespielt werden? Die Stadt und der oberste Theaterchef haben eine klare Präferenz. Der Landesverband des Bundes Deutscher Architekten kritisiert das. Mehr noch: Er unterstellt eine einseitige Beurteilung.
Susanne Kiwitter
Von Jana Peters
2 min.
26.06.2025
2 min.
Kommentar zu Schauspielhaus Chemnitz: Zwischen Herz und Verstand
Meinung
Redakteur
Das Schauspielhaus an der Zieschestraße steht leer und verfällt zusehends.
Viele Chemnitzer hängen am alten Schauspielhaus, weil es zu DDR-Zeiten der Ort des freien Wortes war. Aber ist das vernünftig?
Jana Peters
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
19:52 Uhr
2 min.
Joko und Klaas gewinnen Fernsehpreis für ihre Spontan-Show
Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt haben den Deutschen Fernsehpreis gewonnen.
Aus einer zunächst kuriosen Idee wird eine preisgekrönte Sendung: Joko und Klaas gewinnen mit ihrem Quiz den Deutschen Fernsehpreis – und Günther Jauch gibt ein Gesundheitsupdate.
Mehr Artikel