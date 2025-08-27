Spielzeugladen in Chemnitzer Innenstadt schließt

Das Spielhaus Steko wird Chemnitz verlassen, nur in Gera soll es weitergehen. Dafür räumt ein neues Geschäft um die Ecke an der Börnichsgasse ein.

Seit fast 17 Jahren betreibt Familie Seidel das Steko-Spielhaus an der Webergasse. Ende September ist Schluss, der Mietvertrag mit der GGG läuft aus. Die Umsätze waren zu gering, auch der angekündigte Kulturhauptstadt-Effekt sei nicht eingetreten, hatte Inhaberin Cornelia Seidel als Grund für die Schließung genannt. Ein weiterer Grund ist die... Seit fast 17 Jahren betreibt Familie Seidel das Steko-Spielhaus an der Webergasse. Ende September ist Schluss, der Mietvertrag mit der GGG läuft aus. Die Umsätze waren zu gering, auch der angekündigte Kulturhauptstadt-Effekt sei nicht eingetreten, hatte Inhaberin Cornelia Seidel als Grund für die Schließung genannt. Ein weiterer Grund ist die...