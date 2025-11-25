Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Spitzentanz und volle Ränge: Weihnachtstanzturnier in Limbach-Oberfrohna ausverkauft

Das 32. Internationale Weihnachtstanzturnier ist ausverkauft.
Das 32. Internationale Weihnachtstanzturnier ist ausverkauft. Bild: Sophia Schlücker/Phiagraphy
Das 32. Internationale Weihnachtstanzturnier ist ausverkauft.
Das 32. Internationale Weihnachtstanzturnier ist ausverkauft. Bild: Sophia Schlücker/Phiagraphy
Chemnitz Umland
Spitzentanz und volle Ränge: Weihnachtstanzturnier in Limbach-Oberfrohna ausverkauft
Von Laetitia Feddersen
Am 6. Dezember verwandelt sich die Stadthalle Limbach-Oberfrohna in ein Zentrum des Tanzsports: Paare kämpfen in lateinamerikanischen Tänzen wie Cha-Cha-Cha und Samba um den Großen Preis der Stadt.

Der Tanzklub „Orchidee“ Chemnitz freut sich über einen großen Erfolg: Das 32. Internationale Weihnachtstanzturnier mit festlichem Ball ist restlos ausverkauft. Am Samstag, dem 6. Dezember, wird die Stadthalle Limbach-Oberfrohna Schauplatz des Turniers um den Großen Preis der Stadt.
16:44 Uhr
1 min.
Auto fängt auf A72 bei Reichenbach Feuer
Die Kameraden der Feuerwehr haben fast drei Stunden lang den brennenden Pkw gelöscht. (Symbolbild)
Es kommt zu einer plötzlichen Panne, die einen stundenlangen Feuerwehreinsatz auslöst und eine Auffahrt lahmlegt. Die betroffene Autofahrerin kommt mit dem Schrecken davon.
17.11.2025
2 min.
Traumkonzert mit Herz und Haltung: Chemnitz feiert Inklusion und internationale Begegnung
Zum siebten Mal findet das Traumkonzert in der Chemnitzer Stadthalle statt.
Wenn Philharmoniker und junge Musiker mit und ohne Behinderung gemeinsam auf der Bühne stehen, entsteht mehr als Musik. Am 24. November findet in der Stadthalle Chemnitz das siebte Traumkonzert statt.
Laetitia Feddersen
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:41 Uhr
4 min.
"Fatale Fehler" - Freispruch im Prozess um Tod von Hanna
Der Angeklagte muss nach der Entscheidung des Gerichts für die bisherige Haft entschädigt werden. (Archivbild)
2024 wurde ein junger Mann für den Mord an der Studentin Hanna verurteilt - jetzt ist er freigesprochen worden. Da kämpft selbst die Richterin mit den Tränen.
Britta Schultejans, dpa
17.11.2025
2 min.
Crosslauf: Limbacher räumen bei der Landesmeisterschaft ab
Josephine Heine (W13) setzte sich gleich zum Start vom Feld ab und gab diesen Vorsprung bis zum Ende nicht mehr her.
Josephine Heine (W13) verteidigt Titel aus dem Vorjahr. Aber auch in den Mannschaftswertungen und anderen Altersklassen können die Läufer aus Limbach-Oberfrohna punkten.
Christian Wobst
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
Mehr Artikel