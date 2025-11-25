Spitzentanz und volle Ränge: Weihnachtstanzturnier in Limbach-Oberfrohna ausverkauft

Chemnitz Umland
Am 6. Dezember verwandelt sich die Stadthalle Limbach-Oberfrohna in ein Zentrum des Tanzsports: Paare kämpfen in lateinamerikanischen Tänzen wie Cha-Cha-Cha und Samba um den Großen Preis der Stadt.
Der Tanzklub „Orchidee“ Chemnitz freut sich über einen großen Erfolg: Das 32. Internationale Weihnachtstanzturnier mit festlichem Ball ist restlos ausverkauft. Am Samstag, dem 6. Dezember, wird die Stadthalle Limbach-Oberfrohna Schauplatz des Turniers um den Großen Preis der Stadt.
