Sportliche Kulturhauptstadt: Nachwuchsfußballer aus Deutschland, Österreich und Tschechien kämpfen um Kuha-Pokal

Am Samstag messen sich 20 Mannschaften im Sportforum. Auch ein Team aus Salzburg reist an.

Dass Chemnitz als Kulturhauptstadt auch sportlich kann, ist bekannt. Unter anderem werden Tausende Teilnehmer zum Kulturhauptstadt-Marathon am 18. Mai erwartet. Schon einen Monat vorher kommen 20 Nachwuchs-Fußballmannschaften aus Deutschland, Tschechien und Österreich in die Stadt, um den Kulturhauptstadt-Pokal auszuspielen. Am Samstag, 19....