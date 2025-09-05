Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Andreas Seidel
Bild: Andreas Seidel
„Sports United“ nicht nur im Stadion des Chemnitzer FC
Von Michael Brandenburg
Das gesamte Stadiongelände verwandelt sich am 6. September in eine riesige Sport- und Bewegungsarena. Jeder kann mitmachen und sich ausprobieren.

Chemnitz.

„Sports United“ heißt es diesen Sonnabend von 11 bis 17 Uhr wieder im CFC-Stadion an der Gellertstraße und weit darüber hinaus. Das gesamte Stadiongelände verwandelt sich in eine riesige Sport- und Bewegungsarena. Ob Wettkampf- oder Hobby-Sportler, jung oder alt – jeder ist eingeladen, mitzumachen und sich auszuprobieren. Auf dem Programm stehen aber auch wieder Aktivtouren, die Chemnitz und seine Umgebung sportlich erschließen. Ob beim Wandern (bereits ausgebucht), Radfahren (Foto von 2023) oder Inlineskaten – für jeden soll etwas dabei sein. Zwischen 16 und 19 Uhr sind zudem drei jeweils 30-minütige Fußballspiele zwischen einem Team Chemnitz 2025, einer Bürgermeister-Auswahl Purple Path und der Mannschaft Fortuna Düsseldorf Ü40 Legenden geplant. (mib)

Das komplette Programm und Anmeldung zu den Aktivtouren unter www.sports-united-chemnitz.de/

