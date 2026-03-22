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Symbolbild: Ein neues Bewegungsprojekt für Kinder kommt nach Limbach-Oberfrohna.
Symbolbild: Ein neues Bewegungsprojekt für Kinder kommt nach Limbach-Oberfrohna. Foto: Kristian Hahn
Symbolbild: Ein neues Bewegungsprojekt für Kinder kommt nach Limbach-Oberfrohna.
Symbolbild: Ein neues Bewegungsprojekt für Kinder kommt nach Limbach-Oberfrohna. Foto: Kristian Hahn
Chemnitz Umland
Sportzwerge eröffnen neuen Standort in Limbach-Oberfrohna
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
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Das frühkindliche Bewegungsprojekt „Sportzwerge“ expandiert ins Chemnitzer Umland. Der Standort soll im September eröffnen. Dafür sucht der Kreissportbund nun Übungsleiter.

Am 27. September 2026 wird der zweite Standort des Projekts „Sportzwerge“ in Limbach-Oberfrohna eröffnet. Die Feier findet von 10 bis 12 Uhr in der Turnhalle der Geschwister-Scholl-Oberschule statt.
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