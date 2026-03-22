Sportzwerge eröffnen neuen Standort in Limbach-Oberfrohna

Chemnitz Umland
Das frühkindliche Bewegungsprojekt „Sportzwerge“ expandiert ins Chemnitzer Umland. Der Standort soll im September eröffnen. Dafür sucht der Kreissportbund nun Übungsleiter.
Am 27. September 2026 wird der zweite Standort des Projekts „Sportzwerge“ in Limbach-Oberfrohna eröffnet. Die Feier findet von 10 bis 12 Uhr in der Turnhalle der Geschwister-Scholl-Oberschule statt.
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