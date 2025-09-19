Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Stadler zeigt in Chemnitz Wasserstoff-Triebwagen erstmals vor breitem Publikum

Hingucker im Chemnitzer Hauptbahnhof: Der wasserstoffgetriebene Stadler RS Zero.
Hingucker im Chemnitzer Hauptbahnhof: Der wasserstoffgetriebene Stadler RS Zero. Bild: Andreas Seidel
Hingucker im Chemnitzer Hauptbahnhof: Der wasserstoffgetriebene Stadler RS Zero.
Hingucker im Chemnitzer Hauptbahnhof: Der wasserstoffgetriebene Stadler RS Zero. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Stadler zeigt in Chemnitz Wasserstoff-Triebwagen erstmals vor breitem Publikum
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Neuentwicklung ist noch bis Samstag auf dem Chemnitzer Hauptbahnhof zu sehen. Doch werden derlei Fahrzeuge eines Tages tatsächlich in der Region im Einsatz sein?

Ist da am Chemnitzer Hauptbahnhof, Bahnsteig 8, gerade die Zukunft eingefahren? „RE 6 Chemnitz“, steht am Zug zu lesen – die berühmt-berüchtigte Pannenstrecke von und nach Leipzig. Doch kein heruntergewirtschafteter Gebrauchtwaggon steht da, sondern ein auf Hochglanz polierter Regio-Triebwagen. Das Besondere: Das Schmuckstück mit dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:50 Uhr
4 min.
Wenn die Auerbacher Innenstadt zum Feld wird: Hobbybauern fahren am Rathaus die Ernte ein
Jörg Schneider (links) schafft frisches Material für die Getreideverarbeitung heran.
Bei Sonne und Wärme satt hat Auerbach am Kirmes-Wochenende Sommerfest gefeiert. Für Besucher gab es alles, was Spannung und gute Laune versprach: Musik, Mitmachaktionen, Kunst, Kulinarisches und Historisches.
Sylvia Dienel
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
19.09.2025
7 min.
200 Jahre Eisenbahn: Das größte Eisenbahnfest, das die Region je erlebt hat
Das größte Eisenbahnfest der Region bietet verschiedene Highlights für seine Gäste.
Am Wochenende wird die gesamte Region zum großen Eisenbahn-Festplatz. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen, Vereine und Unternehmen laden zu Sonderfahrten, offenen Werkstätten und Mitmachaktionen ein.
Ingolf Wappler
15.09.2025
4 min.
Viel Bahnwissen, aber wenig Reiseziele: Chemnitzer Region feiert am Wochenende große Eisenbahntradition
VMS-Chef Mathias Korda hat das Eisenbahnfest am Wochenende mit organisiert. Auf dem Foto vor einer Dampflok im Schauplatz Eisenbahn, einer der Austragungsorte.
Chemnitz wurde zwar später als Dresden und Leipzig an den Zugverkehr angeschlossen und hat kaum Fernzug-Anbindungen zu bieten. Aber die Stadt punktet dafür mit Eigenentwicklungen, die bei einem Fest entdeckt werden können.
Christian Mathea
12:49 Uhr
2 min.
Evangelische Kirche verstärkt Partnerschaft mit US-Kirche
Landesbischof Friedrich Kramer unterzeichnete eine Absichtserklärung mit den amerikanischen Partnern. (Archivbild)
Austauschprogramme, gemeinsame Besuche – wie zwei Kirchen aus Deutschland und den USA zusammen gegen Spaltung und für mehr Miteinander arbeiten wollen.
Mehr Artikel