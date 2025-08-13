Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Stadt Chemnitz bekommt Preis für Übersetzer mit künstlicher Intelligenz

Auch im Welcome-Center werden die Übersetzungsgeräte eingesetzt.
Auch im Welcome-Center werden die Übersetzungsgeräte eingesetzt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Stadt Chemnitz bekommt Preis für Übersetzer mit künstlicher Intelligenz
Redakteur
Von Christian Mathea
Wer kein Deutsch spricht, kann sich in diversen Ämtern mit kleinen Geräten verständlich machen. Die Technik wird auch in Kitas eingesetzt.

Die Stadt Chemnitz wurde mit dem „Language Visionary Award“ für ihr Engagement zum Abbau von Sprachbarrieren ausgezeichnet. Seit Februar sind 112 portable KI-Übersetzer des Typs Pocketalk „S“ im Einsatz. Wie Sachgebietsleiter Sven Spitzner gegenüber dem Portal „Heise Online“ erklärt, helfen die Geräte bei einfachen Übersetzungen...
