Stadt Chemnitz muss mehrere Bäume fällen

Chemnitz
Bis Februar 2026 müssen im gesamten Stadtgebiet Bäume weichen. Das soll der Sicherheit dienen.
In den Grünanlagen in Chemnitz werden noch bis Februar 2026 Baumfällungen durchgeführt. Darüber informiert die Pressestelle. Wie es heißt seien bei regelmäßig stattfindenden Kontrollen Schäden festgestellt worden. Durch diese drohen die betroffenen Bäume abzubrechen oder umzufallen. Betroffen sind beispielsweise Bäume am Goetheplatz...
