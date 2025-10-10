Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz
  • Stadt Chemnitz muss mehrere Bäume fällen

So wie 2024 im Schillerpark müssen jetzt in Chemnitz weitere Bäume weichen.
So wie 2024 im Schillerpark müssen jetzt in Chemnitz weitere Bäume weichen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
So wie 2024 im Schillerpark müssen jetzt in Chemnitz weitere Bäume weichen.
So wie 2024 im Schillerpark müssen jetzt in Chemnitz weitere Bäume weichen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Stadt Chemnitz muss mehrere Bäume fällen
Redakteur
Von Julia Grunwald
Bis Februar 2026 müssen im gesamten Stadtgebiet Bäume weichen. Das soll der Sicherheit dienen.

In den Grünanlagen in Chemnitz werden noch bis Februar 2026 Baumfällungen durchgeführt. Darüber informiert die Pressestelle. Wie es heißt seien bei regelmäßig stattfindenden Kontrollen Schäden festgestellt worden. Durch diese drohen die betroffenen Bäume abzubrechen oder umzufallen. Betroffen sind beispielsweise Bäume am Goetheplatz...
