Stadtfest in Burgstädt für 2025 abgesagt – ist das Finanzloch von 2,3 Millionen Euro schuld?

Burgstädt bricht mit Traditionen. Das Stadtfest Anfang Oktober soll entfallen. Der Stadtrat hat sich gegen die Veranstaltung entschieden. Haushaltsdefizite sind aber nicht der einzige Grund.

In diesem Jahr wird es definitiv kein Stadtfest in Burgstädt geben. Der Stadtrat hat am Dienstagabend einen Grundsatzbeschluss gefasst. Demnach lehnten zwölf Stadträte die Organisation ab, sechs plädierten dafür und einer enthielt sich der Stimme. Als ein Grund wurde das 2,3 Millionen-Defizit im Haushalt 2025 genannt. Laut Kämmerin Daniela...