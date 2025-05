Stadtplanerin enthüllt Geheimnisse des Limbach-Oberfrohnaer Stadtparks

Mit verschiedenen Stadtführungen durch Limbach-Oberfrohna soll die Geschichte der Stadt wieder lebendig werden. Los geht es zum Bürgerfest am 10. Mai.

Zwei spannende Stadtführungen laden im Mai zum Entdecken von Limbach-Oberfrohna ein: Am 10. Mai geht es beim Bürgerfest „Auf den Spuren von Johann Esche und Helena Dorothea von Schönberg“ durch die Geschichte der Stadt vom Bauerndorf zur Industriestadt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Esche-Museum. Am 17. Mai führt Stadtplanerin Stefanie...