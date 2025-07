„Stadtradeln“ erstmals in Limbach-Oberfrohna: Was haben die Einwohner davon?

Drei Wochen lang können die Limbach-Oberfrohnaer mit ihrem Fahrrad Kilometer sammeln. Zudem werden Menschen gesucht, die in der Zeit komplett auf ihr Auto verzichten wollen. Zu welchem Zweck?

Erstmals können sich Einwohner, Schulen und Vereine in Limbach-Oberfrohna am „Stadtradeln“ beteiligen. Während der Aktion, die vom 1. bis 21. September läuft, sollen Teilnehmende so viele Wege wie möglich mit dem Fahrrad zurücklegen und dabei Kilometer sammeln. Diese können kostenlos mit der Stadtradeln-App aufgezeichnet werden.