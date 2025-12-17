MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Stadträte fordern Fortbestand des Mittelalterweihnachtsmarktes in Chemnitz: „Braucht ein kleines Weihnachtswunder“

Der Mittelaltermarkt könnte in diesem Jahr zum letzten Mal Teil des Chemnitzer Weihnachtsmarktes sein.
Der Mittelaltermarkt könnte in diesem Jahr zum letzten Mal Teil des Chemnitzer Weihnachtsmarktes sein. Bild: Jan Härtel
Der Mittelaltermarkt könnte in diesem Jahr zum letzten Mal Teil des Chemnitzer Weihnachtsmarktes sein.
Der Mittelaltermarkt könnte in diesem Jahr zum letzten Mal Teil des Chemnitzer Weihnachtsmarktes sein. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Stadträte fordern Fortbestand des Mittelalterweihnachtsmarktes in Chemnitz: „Braucht ein kleines Weihnachtswunder“
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das drohende Aus der der beliebten Klosterweihnacht in Chemnitz hat nun auch den Stadtrat beschäftigt.

Die Fraktionsvorsitzenden von SPD, BSW und AfD nutzten ihre Fraktionserklärung im Chemnitzer Stadtrat am Mittwoch dazu, um den Fortbestand des Mittelaltermarktes und ein entsprechendes Entgegenkommen der Verwaltung zu fordern. Zuvor hatten bereits die Grünen öffentlich vorgeschlagen, den Markt künftig auf dem Seeberplatz stattfinden zu lassen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
08:57 Uhr
2 min.
Ehemaliger Fußball-Nationalspieler in Ecuador erschossen
Ecuadors Ex-Nationalspieler Mario Pineida ist ermordet worden.
Mario Pineida spielte einst für Deutschlands WM-Gegner Ecuador. Nun wurde der 33-Jährige Opfer eines tödlichen Angriffs in Guayaquil.
09.12.2025
3 min.
Petition für Klosterweihnacht: Was ein Chemnitzer mit dem Mittelaltermarkt verbindet
Der Chemnitzer Daniel Wollmann will sich für den Erhalt der Klosterweihnacht einsetzen.
Zum letzten Mal findet aktuell der Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Chemnitz statt. Ein langjähriger Besucher hat eine Petition gestartet, um ihn zu erhalten. Der Veranstalter plant bereits das Ende.
Elisa Leimert
09:00 Uhr
3 min.
Doch nicht mehr Geld für Kinder- und Jugendhilfe in Chemnitz: Stadtrat bestätigt Haushaltssperre
Im November hatte es Proteste gegen die geplanten Kürzungen gegeben.
Nach einer emotionalen Debatte im Stadtrat wurde ein Vorstoß von Linken und Grünen abgelehnt. Warum die CDU den Antragstellern Unredlichkeit vorwirft.
Erik Anke
28.11.2025
4 min.
Gastronom verdrängt Mittelaltermarkt in Chemnitz: So reagieren Händler und Kunden auf die Nachricht
Der vorerst letzte Mittelaltermarkt auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt. Wie es weitergeht, ist ungewiss.
2026 wird der Chemnitzer Weihnachtsmarkt ohne Mittelaltermarkt auskommen müssen. Die Betroffenheit im Netz und vor Ort ist groß. Grund für die Neuausschreibung ist ein Gastronom. Wer steckt dahinter?
Elisa Leimert
Mehr Artikel