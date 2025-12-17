Stadträte fordern Fortbestand des Mittelalterweihnachtsmarktes in Chemnitz: „Braucht ein kleines Weihnachtswunder“

Chemnitz
Das drohende Aus der der beliebten Klosterweihnacht in Chemnitz hat nun auch den Stadtrat beschäftigt.
Die Fraktionsvorsitzenden von SPD, BSW und AfD nutzten ihre Fraktionserklärung im Chemnitzer Stadtrat am Mittwoch dazu, um den Fortbestand des Mittelaltermarktes und ein entsprechendes Entgegenkommen der Verwaltung zu fordern. Zuvor hatten bereits die Grünen öffentlich vorgeschlagen, den Markt künftig auf dem Seeberplatz stattfinden zu lassen....
