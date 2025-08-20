Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Stadträte schlagen Lösung für Kaßberger Parkplatzmangel vor

Wegen mangelnder Parkplätzen auf dem Kaßberg navigieren sich einige Autofahrer nachts ins Halteverbot.
Wegen mangelnder Parkplätzen auf dem Kaßberg navigieren sich einige Autofahrer nachts ins Halteverbot. Bild: Christian Mathea
Wegen mangelnder Parkplätzen auf dem Kaßberg navigieren sich einige Autofahrer nachts ins Halteverbot.
Wegen mangelnder Parkplätzen auf dem Kaßberg navigieren sich einige Autofahrer nachts ins Halteverbot. Bild: Christian Mathea
Chemnitz
Stadträte schlagen Lösung für Kaßberger Parkplatzmangel vor
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Momentan ist die Situation im bevölkerungsreichsten Stadtteil von Chemnitz besonders kritisch. Die Linke bringen jetzt eine Idee ins Spiel, die sich in der Partnerstadt bewährt hat.

In Düsseldorf scheint der Parkplatzmangel stärker ausgeprägt zu sein, oder die Stadtspitze findet das Thema wichtiger. Vor einem Jahr wurde das Projekt Feierabendparken mit 190 Supermarktstellplätzen gestartet. Oberbürgermeister Stephan Keller ist persönlich auf die Unternehmen zugegangen. Nach diesem Impuls hat die Stadt zusammen mit einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
08.08.2025
1 min.
„Royal Donuts“ im Chemnitzer Zentrum schließt
Üppig dekorierte Donuts gibt es im „Royal Donuts“ am Düsseldorfer Platz.
Am Samstag wird es zum letzten Mal die üppig dekorierten Ringe geben. Eine Geschichte, die fulminant begann, geht jetzt zu Ende.
Christian Mathea
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
01.08.2025
2 min.
Kochen und Backen mit Schokolade: Zwei Chemnitzer geben Tipps beim Eurobean-Schokofestival
Lydia Jänsch und Bruno Erfurt kann man am Samstag live erleben.
Am Samstag dreht sich im Industriemuseum Chemnitz alles um Schokolade. Zwei Influencer aus Chemnitz verraten dort beim „Freie Presse“-Panel ihre Tricks zum Verarbeiten von Schokolade.
Anne Schwesinger
19:59 Uhr
2 min.
Nach Fehlstart: Werder-Spieler fordert Zugänge
Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild)
Erst das Pokal-Aus, dann kassiert Werder Bremen ein 1:4 in Frankfurt zum Bundesliga-Start. Hinzu kommen Verletzungsprobleme und wichtige Spieler, die den Club verlassen haben. Ein Profi schlägt Alarm.
Mehr Artikel