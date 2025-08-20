Stadträte schlagen Lösung für Kaßberger Parkplatzmangel vor

Momentan ist die Situation im bevölkerungsreichsten Stadtteil von Chemnitz besonders kritisch. Die Linke bringen jetzt eine Idee ins Spiel, die sich in der Partnerstadt bewährt hat.

In Düsseldorf scheint der Parkplatzmangel stärker ausgeprägt zu sein, oder die Stadtspitze findet das Thema wichtiger. Vor einem Jahr wurde das Projekt Feierabendparken mit 190 Supermarktstellplätzen gestartet. Oberbürgermeister Stephan Keller ist persönlich auf die Unternehmen zugegangen. Nach diesem Impuls hat die Stadt zusammen mit einer... In Düsseldorf scheint der Parkplatzmangel stärker ausgeprägt zu sein, oder die Stadtspitze findet das Thema wichtiger. Vor einem Jahr wurde das Projekt Feierabendparken mit 190 Supermarktstellplätzen gestartet. Oberbürgermeister Stephan Keller ist persönlich auf die Unternehmen zugegangen. Nach diesem Impuls hat die Stadt zusammen mit einer...