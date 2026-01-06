Stadtrat: Kein weiteres Geld für Chemnitzer Skatehalle

Grüne und Linke hatten einen einmaligen Zuschuss beantragt, um die Baupläne um eine Lautsprecheranlage zu ergänzen. Doch der Vorschlag fiel bei einer Mehrheit der Stadträte durch.

Seit Oktober wird auf dem Areal der Schönherrfabrik in Chemnitz eine neue Skatehalle ausgebaut. In einer Halle der früheren Gienanth-Gießerei investiert die Schönherr-Gesellschaft 1,7 Millionen Euro, hinzu kommen 800.000 Euro von der Stadt, um der immer beliebteren Trendsportart ein neues Zuhause zu geben. Einen zusätzlichen einmaligen... Seit Oktober wird auf dem Areal der Schönherrfabrik in Chemnitz eine neue Skatehalle ausgebaut. In einer Halle der früheren Gienanth-Gießerei investiert die Schönherr-Gesellschaft 1,7 Millionen Euro, hinzu kommen 800.000 Euro von der Stadt, um der immer beliebteren Trendsportart ein neues Zuhause zu geben. Einen zusätzlichen einmaligen...