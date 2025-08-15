Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Stadtteilfeste, Ostnostalgie und Essen im Marathon: Das ist am Wochenende in Chemnitz und Umland los

Purple Disco Machine spielt am Freitag auf dem Theaterplatz in Chemnitz.
Purple Disco Machine spielt am Freitag auf dem Theaterplatz in Chemnitz. Bild: Fiona Garden
Purple Disco Machine spielt am Freitag auf dem Theaterplatz in Chemnitz.
Purple Disco Machine spielt am Freitag auf dem Theaterplatz in Chemnitz. Bild: Fiona Garden
Chemnitz
Stadtteilfeste, Ostnostalgie und Essen im Marathon: Das ist am Wochenende in Chemnitz und Umland los
Von Johannes Fromm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei große Events gehen zu Ende und viele kleine kommen für kurze Zeit hinzu. Besonders im Umland von Chemnitz ist in den nächsten Tagen viel los. Und auf dem Kaßberg wird auf 100 Meter gefeiert. Die Tipps für das Wochenende.

Am Wochenende wird es etwas kühler. Das ist gut, denn es kommt viel Bewegung in der Stadt und dem Umland.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
08.08.2025
4 min.
Konzerte, Eröffnungen und Feste: Das ist am Wochenende in Chemnitz los
Hier findet am Freitagabend die Eröffnung des 34. MDR-Musiksommer statt
Passend zu den sommerlichen Temperaturen am Wochenende locken drei Eröffnungen, fünf Konzerte sowie ein Badfest und Trödelmarkt nach draußen.
Johannes Fromm
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
18.07.2025
3 min.
Von Gartenfreude bis Filmmagie: Tipps für das Wochenende in Chemnitz
Wochenendhighlights sind Kunst, ein Gartenfest und Konzerte.
Urlaub, Ferien, Wochenende: Nach den Regengüssen der vergangenen Tage kommt das Sommerwetter zurück. Worauf sich Gartenfreunde und Kulturliebhaber freuen können.
Cora Lantzsch
16:00 Uhr
2 min.
Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt
Erneut zu Gast in Mittelsachsen: Die U-17-Kicker des BFC Dynamo, hier nach dem Vorjahrestest in Langenau.
Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.
Steffen Bauer
Mehr Artikel