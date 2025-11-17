Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Starrag Heckert in Chemnitz: Durch die Krise mit neuem Geschäftsführer und neuen Anlagen

Der neue Geschäftsführer Stefan Hansch (links) und Projekt-Manager Kai Fischer, der das neue Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum mit seinen Kollegen aufgebaut hat.
Der neue Geschäftsführer Stefan Hansch (links) und Projekt-Manager Kai Fischer, der das neue Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum mit seinen Kollegen aufgebaut hat. Bild: Toni Söll
Das neue Maschine kann drei mal zwölf Meter große Werkstücke bearbeiten.
Das neue Maschine kann drei mal zwölf Meter große Werkstücke bearbeiten. Bild: Toni Söll
In der neuen Anlage werden unter anderem Maschinenbecken bearbeitet.
In der neuen Anlage werden unter anderem Maschinenbecken bearbeitet. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Starrag Heckert in Chemnitz: Durch die Krise mit neuem Geschäftsführer und neuen Anlagen
Redakteur
Von Christian Mathea
Das Unternehmen aus Siegmar liefert Werkzeugmaschinen in viele Länder. Doch die Branche schwächelt, seit Jahresanfang mussten 50 Mitarbeiter gehen. Gleichzeitig ist ein bekanntes Gesicht an die Otto-Schmerbach-Straße zurückgekehrt.

Stefan Hansch kommt in keiner einfachen Zeit zu Starrag nach Chemnitz zurück. Der Branchenverband der deutschen Maschinenbauer rechnete für dieses Jahr erneut mit einem Auftragsminus, besonders deutlich ist der Rückgang im Inland. Die exportorientierten Unternehmen müssen Zölle in den USA und Investitionszurückhaltung in Europa verkraften....
