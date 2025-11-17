Starrag Heckert in Chemnitz: Durch die Krise mit neuem Geschäftsführer und neuen Anlagen

Das Unternehmen aus Siegmar liefert Werkzeugmaschinen in viele Länder. Doch die Branche schwächelt, seit Jahresanfang mussten 50 Mitarbeiter gehen. Gleichzeitig ist ein bekanntes Gesicht an die Otto-Schmerbach-Straße zurückgekehrt.

Stefan Hansch kommt in keiner einfachen Zeit zu Starrag nach Chemnitz zurück. Der Branchenverband der deutschen Maschinenbauer rechnete für dieses Jahr erneut mit einem Auftragsminus, besonders deutlich ist der Rückgang im Inland. Die exportorientierten Unternehmen müssen Zölle in den USA und Investitionszurückhaltung in Europa verkraften.... Stefan Hansch kommt in keiner einfachen Zeit zu Starrag nach Chemnitz zurück. Der Branchenverband der deutschen Maschinenbauer rechnete für dieses Jahr erneut mit einem Auftragsminus, besonders deutlich ist der Rückgang im Inland. Die exportorientierten Unternehmen müssen Zölle in den USA und Investitionszurückhaltung in Europa verkraften....