Start in die Wintersaison im Sonnenlandpark: Märchenhafte Lichtskulpturen und Lasershow ab Freitag

Der Sonnenlandpark Lichtenau verwandelt sich wieder in ein leuchtendes Märchenreich. Zum dritten „Winterzauber“ locken Illuminationen, Sagenwelten und die 60 Meter hohe Erlebnispyramide. Das wartet auf die Besucher.

Wenn am Freitagabend die Lichter im Sonnenlandpark Lichtenau erstrahlen, beginnt offiziell die dritte Wintersaison des Freizeitparks. Unter dem Motto „Märchen und Sagen" führt der diesjährige Winterzauber Besucherinnen und Besucher auf eine Entdeckungsreise durch leuchtende Fantasiewelten. Der Freizeitpark, der seit 2023 im...