  • Start in die Wintersaison im Sonnenlandpark: Märchenhafte Lichtskulpturen und Lasershow ab Freitag

Besucher des „Winterzaubers“ dürfen sich täglich auf eine spektakuläre Lasershow freuen, die den See im Sonnenlandpark in ein magisches Licht taucht.
Auf einem Rundweg gibt es zahlreiche illuminierte Figuren zu sehen.
Überall Lichter. Bis Ende Februar erstrahlt der Park.
Chemnitz Umland
Start in die Wintersaison im Sonnenlandpark: Märchenhafte Lichtskulpturen und Lasershow ab Freitag
Von Ralf Jerke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sonnenlandpark Lichtenau verwandelt sich wieder in ein leuchtendes Märchenreich. Zum dritten „Winterzauber“ locken Illuminationen, Sagenwelten und die 60 Meter hohe Erlebnispyramide. Das wartet auf die Besucher.

Wenn am Freitagabend die Lichter im Sonnenlandpark Lichtenau erstrahlen, beginnt offiziell die dritte Wintersaison des Freizeitparks. Unter dem Motto „Märchen und Sagen“ führt der diesjährige Winterzauber Besucherinnen und Besucher auf eine Entdeckungsreise durch leuchtende Fantasiewelten. Der Freizeitpark, der seit 2023 im...
