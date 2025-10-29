Stau auf der A 72 bei Chemnitz: Das war der Grund

Am Mittwochnachmittag hat es zwischen Chemnitz-Süd und Chemnitz-Rottluff gekracht. Die Polizei nennt Details.

Gegen 13.30 Uhr am Mittwoch wurden Polizei und Rettungsdienst auf die A 72 gerufen. Im Baustellenbereich zwischen Chemnitz-Süd und Chemnitz-Rottluff waren in Fahrtrichtung Leipzig ein Sattelzug und ein Auto zusammengestoßen. Laut Polizei passierte der Unfall, als der 44-jährige Sattelzug-Fahrer von der linken Spur auf die rechte wechselte. Dort...