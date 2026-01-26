Stau im Chemnitzer Berufsverkehr: Südring-Abfahrt am Sportforum nach Unfall gesperrt

Am Vormittag ist ein Autofahrer gegen eine Laterne geprallt. Daraufhin ist die Abfahrt gesperrt worden. Der Einsatz dauert an.

Auf dem Chemnitzer Südring hat sich nahe des Sportforums in Richtung Augustusburger Straße am Montagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei hat ein 19-jähriger Fahrer eines Volkswagens im Pendlerverkehr die Kontrolle über sein Auto verloren und prallte anschließend gegen eine Straßenlaterne. Während des Kontrollverlustes streifte...