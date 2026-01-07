Stau im Rathaus: Chemnitz sucht neuen Chef-Verkehrsplaner

Obwohl es rund um das Thema Mobilität und Stadtentwicklung jede Menge Fragen zu klären gibt, ist die Stelle seit Monaten unbesetzt. Eine erste Ausschreibung scheiterte. Klappt es nun im zweiten Anlauf?

Stadtring, Busbahnhof, Radverkehr: In Chemnitz mangelt es nicht an offenen Grundsatzentscheidungen zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Vor jeder Wahl heiß diskutiert, danach oft im Sande verlaufen oder kurzerhand beerdigt: Die Kommunalpolitik tut sich schwer mit Positionierungen.