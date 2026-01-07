MENÜ
Baubürgermeister Thomas Kütter drängt auf eine klare Verkehrsstrategie für Chemnitz.
Baubürgermeister Thomas Kütter drängt auf eine klare Verkehrsstrategie für Chemnitz. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Auch im Netz wirbt Chemnitz um Bewerber.
Auch im Netz wirbt Chemnitz um Bewerber. Bild: Screenshot
Baubürgermeister Thomas Kütter drängt auf eine klare Verkehrsstrategie für Chemnitz.
Baubürgermeister Thomas Kütter drängt auf eine klare Verkehrsstrategie für Chemnitz. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Auch im Netz wirbt Chemnitz um Bewerber.
Auch im Netz wirbt Chemnitz um Bewerber. Bild: Screenshot
Chemnitz
Stau im Rathaus: Chemnitz sucht neuen Chef-Verkehrsplaner
Von Michael Müller
Obwohl es rund um das Thema Mobilität und Stadtentwicklung jede Menge Fragen zu klären gibt, ist die Stelle seit Monaten unbesetzt. Eine erste Ausschreibung scheiterte. Klappt es nun im zweiten Anlauf?

Stadtring, Busbahnhof, Radverkehr: In Chemnitz mangelt es nicht an offenen Grundsatzentscheidungen zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Vor jeder Wahl heiß diskutiert, danach oft im Sande verlaufen oder kurzerhand beerdigt: Die Kommunalpolitik tut sich schwer mit Positionierungen.
