ZEITUNG
  • Chemnitz
  • Steht die beliebte Chemnitzer Bergparade 2026 auf der Kippe? Googles KI sorgt für Verwirrung

Die traditionelle Bergparade in Chemnitz lockt jährlich Tausende Besucher an.
Die traditionelle Bergparade in Chemnitz lockt jährlich Tausende Besucher an.
Chemnitz
Steht die beliebte Chemnitzer Bergparade 2026 auf der Kippe? Googles KI sorgt für Verwirrung
Von Michael Müller
Für die jahrzehntealte Tradition gibt es in diesem Jahr angeblich noch keinen Termin, heißt es im Netz. Kann das sein?

Chemnitz muss sparen. Winterdienst, Bibliotheken, Bäder – nichts, was noch nicht zur Diskussion gestellt wurde. Und nach Rathaus und Politik bringt sich nun offenbar auch die viel diskutierte Künstliche Intelligenz mit eigenen Vorschlägen ein.
