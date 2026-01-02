Steht die beliebte Chemnitzer Bergparade 2026 auf der Kippe? Googles KI sorgt für Verwirrung

Für die jahrzehntealte Tradition gibt es in diesem Jahr angeblich noch keinen Termin, heißt es im Netz. Kann das sein?

Chemnitz muss sparen. Winterdienst, Bibliotheken, Bäder – nichts, was noch nicht zur Diskussion gestellt wurde. Und nach Rathaus und Politik bringt sich nun offenbar auch die viel diskutierte Künstliche Intelligenz mit eigenen Vorschlägen ein. Chemnitz muss sparen. Winterdienst, Bibliotheken, Bäder – nichts, was noch nicht zur Diskussion gestellt wurde. Und nach Rathaus und Politik bringt sich nun offenbar auch die viel diskutierte Künstliche Intelligenz mit eigenen Vorschlägen ein.