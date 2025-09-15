Steine über die Hecke geworfen: Nachbarschaftsstreit in Chemnitz eskaliert und landet vor Gericht

Was als gute Nachbarschaft zwischen Chemnitzern begann, ist zum Dauerkonflikt geworden. Steine, laute Musik und das Ordnungsamt spielen im Prozess eine Rolle. Dazu findet der Richter deutliche Worte.

Dass aus einer freundlichen Nachbarschaft in Chemnitz ein zerrüttetes Verhältnis werden könnte, hätten die Beteiligten wohl kaum erwartet. Dann flog Splitt über die Hecke, beschädigte ein Auto – und am Ende treffen sich die Nachbarn vor dem Amtsgericht wieder. Eine Entspannung ist nicht in Sicht.