Steinwürfe von Brücke am Südring: Polizei stellt Jugendliche

In der Nacht zum Montag wurden auf dem Südring zwei Fahrzeuge durch Steinwürfe beschädigt. Die Polizei stellte zwei tatverdächtige Jugendliche fest.

Im Chemnitzer Ortsteil Schönau ist es in der Nacht zum Montag zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Gegen 2.50 Uhr beobachtete ein Zeuge Unbekannte, die von einer Brücke an der Stollberger Straße Steine auf den vorbeifahrenden Verkehr warfen. Betroffen waren ein Pkw der Marke Ford und ein Mercedes-Transporter, die auf...