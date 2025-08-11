Sternschnuppen über Chemnitz: Wo und wann sich der Blick lohnt

Chemnitz
Mit Einbruch der Dunkelheit wollen Dienstag zur Sternschnuppennacht viele Wünsche in Erfüllung gehen, wenn Hobby-Astronomen in den Himmel blicken. Ein Chemnitzer Experte hat Tipps – und ein „Aber“.
Jedes Jahr im August bringen die Perseiden-Nächte einen Strom an Sternschnuppen mit sich. In der Nacht von Dienstag, 12. August, auf Mittwoch werden die meisten erwartet – bis zu 60 pro Stunde sind möglich. Wer welche erhaschen will, braucht kein professionelles Fernrohr. „Einfach mit bloßem Auge schauen und Geduld mitbringen“, rät...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.