Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Sternschnuppen über Chemnitz: Wo und wann sich der Blick lohnt

Thomas Weisbach vom Schulplanetarium Chemnitz kennt sich mit Sternschnuppen aus.
Thomas Weisbach vom Schulplanetarium Chemnitz kennt sich mit Sternschnuppen aus. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Thomas Weisbach vom Schulplanetarium Chemnitz kennt sich mit Sternschnuppen aus.
Thomas Weisbach vom Schulplanetarium Chemnitz kennt sich mit Sternschnuppen aus. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Sternschnuppen über Chemnitz: Wo und wann sich der Blick lohnt
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Einbruch der Dunkelheit wollen Dienstag zur Sternschnuppennacht viele Wünsche in Erfüllung gehen, wenn Hobby-Astronomen in den Himmel blicken. Ein Chemnitzer Experte hat Tipps – und ein „Aber“.

Jedes Jahr im August bringen die Perseiden-Nächte einen Strom an Sternschnuppen mit sich. In der Nacht von Dienstag, 12. August, auf Mittwoch werden die meisten erwartet – bis zu 60 pro Stunde sind möglich. Wer welche erhaschen will, braucht kein professionelles Fernrohr. „Einfach mit bloßem Auge schauen und Geduld mitbringen“, rät...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:30 Uhr
3 min.
Noch eine Baustelle für Penig: Stadt und Zweckverband sanieren Beethovenstraße
Die Beethovenstraße in Penig ist schon lange eine Buckelpiste. Nun wird sie saniert.
Penig investiert mehr als 200.000 Euro in die Beethovenstraße. Die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband verspricht Vorteile. Die Stadt nimmt die Fahrbahn in Angriff, der Zweckverband die Kanäle.
Julia Czaja
18.07.2025
6 min.
Mit dem Fahrrad auf dem Purple Path – diese Touren empfiehlt die „Freie Presse“
Den Purple Path auf zwei Rädern entdecken: zum Beispiel die riesige Textilstruktur „Mapping Patterns: Industrial Flora“ in Niederwiesa.
Wer Bewegung und Muse gleichermaßen sucht, kann den Purple Path nicht nur wandernd oder mit dem Auto, sondern auch per Fahrrad entdecken. Wie können kunstinteressierte Radfahrer an die Planung herangehen und wo kommt man unterwegs ins Staunen? Tipps und Beispielrouten im Überblick.
Jakob Nützler
07:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 14.08.2025
 5 Bilder
Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren.
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
03.08.2025
4 min.
Joyce Hübner auf 2095-Städte-Marathon in Chemnitz: „Die Motivationsfrage stellt sich für mich nicht“
Die 64. Etappe ihrer Tour durch alle Städte Deutschlands führte Joyce Hübner (vorn rechts) durch den Rabensteiner Wald. Dutzende Läuferinnen und Läufer begleiteten sie.
Die Lauf-Influencerin will ein Jahr und vier Monate lang jeden Tag einen Marathon absolvieren und dabei alle deutschen Städte besuchen. In Chemnitz wurde sie von Dutzenden Läufern begleitet.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel