Stillstand im Chemnitzer Rathaus nach Zoff in der AfD: Wie soll es jetzt weitergehen?

Ärger bei Schülertaxis, Parkplatzmisere auf dem Kaßberg, die Zukunft des Schauspielhauses: Es gäbe für die Stadtpolitik vieles zu besprechen. Doch ein AfD-interner Streit blockiert alles. In einigen Gremien könnten am Ende der rechte Rand und das BSW die Mehrheit übernehmen.

Wie ist das Problem? Wegen eines internen Streits in der AfD ist unklar, in welcher Zusammensetzung der Stadtrat künftig arbeiten soll. Die 15 gewählten Stadträte der AfD haben sich in eine größere und eine kleinere Gruppe gespalten. Beide wollen als Fraktion anerkannt werden – also als Zusammenschlüsse mit gemeinsamen politischen Zielen....