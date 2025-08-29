Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Stillstand im Chemnitzer Rathaus nach Zoff in der AfD: Wie soll es jetzt weitergehen?

Wie weiter? Oberbürgermeister Sven Schulze und Volker Dringenberg, Wortführer eines der zerstrittenen Lager in der Chemnitzer AfD.
Wie weiter? Oberbürgermeister Sven Schulze und Volker Dringenberg, Wortführer eines der zerstrittenen Lager in der Chemnitzer AfD. Bild: Andreas Seidel
Wie weiter? Oberbürgermeister Sven Schulze und Volker Dringenberg, Wortführer eines der zerstrittenen Lager in der Chemnitzer AfD.
Wie weiter? Oberbürgermeister Sven Schulze und Volker Dringenberg, Wortführer eines der zerstrittenen Lager in der Chemnitzer AfD. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Stillstand im Chemnitzer Rathaus nach Zoff in der AfD: Wie soll es jetzt weitergehen?
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ärger bei Schülertaxis, Parkplatzmisere auf dem Kaßberg, die Zukunft des Schauspielhauses: Es gäbe für die Stadtpolitik vieles zu besprechen. Doch ein AfD-interner Streit blockiert alles. In einigen Gremien könnten am Ende der rechte Rand und das BSW die Mehrheit übernehmen.

Wie ist das Problem? Wegen eines internen Streits in der AfD ist unklar, in welcher Zusammensetzung der Stadtrat künftig arbeiten soll. Die 15 gewählten Stadträte der AfD haben sich in eine größere und eine kleinere Gruppe gespalten. Beide wollen als Fraktion anerkannt werden – also als Zusammenschlüsse mit gemeinsamen politischen Zielen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.08.2025
 3 Bilder
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
19:30 Uhr
3 min.
Wachsender Frust wegen Hängepartie im Chemnitzer Rathaus: „Ein unhaltbarer Zustand“
CDU-Fraktionschef Tino Fritzsche fordert eine tragfähige Lösung zur weiteren Arbeit.
Ein interner Streit innerhalb der Chemnitzer AfD blockiert seit Wochen die Arbeit des Stadtrats. Auch der für die kommenden Tage geplante Neustart ist geplatzt. Der Unmut nimmt zu, die Geduld schwindet.
Michael Müller
14:20 Uhr
1 min.
Halsbrücke: Insektenstich verursacht Unfall
Polizei und Rettungsdienst waren bei einem Unfall in Halsbrücke im Einsatz.
Ein Senior ist auf der B 173 schwer verunglückt. Ein Insektenstich führte zu seinem Sturz. Die Ereignisse werfen Fragen auf.
Babette Philipp
19.08.2025
3 min.
Rathaus entscheidet: Doch keine zweite AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat
Zwölf von 15 AfD-Stadträten sind Ende Juli aus der Fraktion ausgetreten.
Die Stadtverwaltung erachtet die Aufspaltung der AfD-Fraktion als unwirksam. Die zwölf ausgetretenen Stadträte werden vorerst als Fraktionslose betrachtet.
Erik Anke
Mehr Artikel