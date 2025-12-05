Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Stillste und zugleich lauteste Weihnachtsparty im Chemnitzer Kraftverkehr

Stillste und zugleich lauteste Weihnachtsparty im Chemnitzer Kraftverkehr
Von Lutz Kirchner
Mit kabellosen Kopfhörern kann jedermann entscheiden, welcher Sound das Herz im Takt der Lichter schlagen lässt. Was noch geboten wird.

Die stillste und zugleich lauteste Weihnachtsparty, erstmalig als „funkelnde X-Mas Edition“, versprechen die Veranstalter im Chemnitzer Eventhaus Kraftverkehr, Fraunhoferstraße 60, für diesen Samstag. Einlassbeginn ist 21 Uhr. Das Programm startet 21.30 Uhr. Ende: 3 Uhr. Besucher sollen eintauchen in ein Meer aus Lichtern und Beats bei der...
