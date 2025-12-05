Stillste und zugleich lauteste Weihnachtsparty im Chemnitzer Kraftverkehr

Chemnitz
Mit kabellosen Kopfhörern kann jedermann entscheiden, welcher Sound das Herz im Takt der Lichter schlagen lässt. Was noch geboten wird.
Die stillste und zugleich lauteste Weihnachtsparty, erstmalig als „funkelnde X-Mas Edition“, versprechen die Veranstalter im Chemnitzer Eventhaus Kraftverkehr, Fraunhoferstraße 60, für diesen Samstag. Einlassbeginn ist 21 Uhr. Das Programm startet 21.30 Uhr. Ende: 3 Uhr. Besucher sollen eintauchen in ein Meer aus Lichtern und Beats bei der...
