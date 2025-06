Störche auf dem Mobilfunkmast neben der Tankstelle in Claußnitz: Geht das gut?

Ein ungewöhnlicher Nistplatz erregt Aufsehen in Claußnitz. Ein Storchenpaar hat sich auf einem Funkmast niedergelassen. Doch gibt es Nachwuchs? Die Antwort des Experten überrascht.

Haben sie nun gebrütet oder nicht? In Claußnitz ist es das Dorfgespräch. Mitte April ist das Storchenpaar erstmals auf einem Funkmast an der Tankstelle an der Burgstädter Straße beobachtet worden. „Kurios“, meint eine Anwohnerin. Wie die Weißstörche bei diesem Verkehr auf so einer Anlage Quartier bezögen. Das wundert auch...