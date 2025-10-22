Straßenreinigung in Chemnitz: Zahlen viele Eigenheimbesitzer bald weniger, alle anderen dafür mehr?

Der Stadtrat entscheidet kommende Woche über neue Gebühren. Während einige Parteien bestimmte Gegenden gezielt entlasten wollen, sollen die meisten Chemnitzer draufzahlen.

Das Leben in Chemnitz wird sich weiter verteuern. Nach dem Anheben der Kosten etwa für Anwohnerparkplätze, für Fernwärme oder für die Abwasserentsorgung sollen ab Januar auch die Gebühren für die Straßenreinigung steigen. Der Stadtrat entscheidet darüber kommenden Mittwoch.