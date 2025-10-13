Straßenzustand Note 5: Warum die Friedhofstraße in Burgstädt noch immer nicht saniert wird

Die Friedhofstraße in Burgstädt ist stark beschädigt. Anwohner und Bauamt fordern die Instandsetzung. Fördergeld ist bewilligt. Trotzdem geht es nicht los. Das sind die Gründe.

Sie hat Note 5, was ungenügend heißt. Doch damit ist nicht das Schulnotensystem gemeint, sondern der Zustand einer Straße. „Die Friedhofstraße ist in einem erbärmlichen Zustand", sagt ein Anwohner. Das Burgstädter Bauamt bestätigt das: „Die Tragfähigkeit und Verkehrssicherheit ist erheblich beeinträchtigt." Die Fahrbahn sei durch...