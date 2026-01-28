Streik an TU Chemnitz mit geringer Beteiligung: „Es fehlt das Bewusstsein“

Chemnitz
Am Mittwoch legten Beschäftigte der Technischen Universität ihre Arbeit nieder. Von 2000 Beschäftigten beteiligte sich laut der Gewerkschaft jedoch nur ein Bruchteil am Streik.
An der Technischen Universität Chemnitz haben am Mittwoch Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen.
