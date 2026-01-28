MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Streik an TU Chemnitz mit geringer Beteiligung: „Es fehlt das Bewusstsein“

Streik auf dem Mensa-Vorplatz der Technischen Universität Chemnitz.
Streik auf dem Mensa-Vorplatz der Technischen Universität Chemnitz. Bild: Harry Haertel
Streik auf dem Mensa-Vorplatz der Technischen Universität Chemnitz.
Streik auf dem Mensa-Vorplatz der Technischen Universität Chemnitz. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Streik an TU Chemnitz mit geringer Beteiligung: „Es fehlt das Bewusstsein“
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Mittwoch legten Beschäftigte der Technischen Universität ihre Arbeit nieder. Von 2000 Beschäftigten beteiligte sich laut der Gewerkschaft jedoch nur ein Bruchteil am Streik.

An der Technischen Universität Chemnitz haben am Mittwoch Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Tarifstreit im öffentlichen Dienst: Zweitägiger Warnstreik in Chemnitz
Ver.di erwartet eine hohe Beteiligung an beiden Streiktagen.
Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte von TU, Landesämtern und Lehrkräfte am 27. und 28. Januar zum Streik auf. Grund seien fehlende Angebote seitens der Arbeitgeber.
Luisa Ederle
15:00 Uhr
2 min.
Mäßige Beteiligung bei Lehrerstreik in Chemnitz
Mehrere hundert Streikteilnehmer versammelten sich am Dienstag auf dem Theaterplatz.
Mehrere Gewerkschaften haben Beschäftigte im öffentlichen Dienst zum Ausstand aufgerufen. Was die Lehrkräfte auf die Straße treibt – und was sie aktuell verdienen.
Benjamin Lummer
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
29.01.2026
4 min.
Müll oder Sammelstelle? Einweg-E‑Zigarette richtig entsorgen
E-Zigaretten müssen über Sammelstellen entsorgt werden.
Vapes dürfen nicht in den Restmüll – warum falsche Entsorgung gefährlich ist und wie die Rückgabe richtig funktioniert.
29.01.2026
2 min.
Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein
Selbst US-Präsident Trump (r) kaufte Tesla-Chef Musk ein Model S medienwirksam ab. (Archivbild)
Mit dem Model S begann einst der Aufstieg von Tesla. Jetzt soll die Modellreihe zusammen mit der Weiterentwicklung Model X der Roboter-Zukunft weichen.
28.01.2026
4 min.
Ausgerechnet Grönland: Millionenauftrag für vogtländisches Unternehmen aus der Arktis
Das Grönland-Teleskop steht derzeit im Norden der Insel. Mit Spezialschlitten aus dem Vogtland soll es 1000 Kilometer weit transportiert werden.
160 Tonnen Technik, 1000 Kilometer Eis und ein Ziel, das näher an den Sternen liegt als an der Zivilisation. Ein Mittelständler aus dem Vogtland soll ein Teleskop quer durch Grönland transportieren.
Swen Uhlig
Mehr Artikel