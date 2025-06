Streik-Erfolg bei Vita-Cola-Hersteller: Beschäftigte von Lichtenauer Mineralquellen erhalten mehr Lohn

Die Löhne bei Lichtenauer Mineralquellen steigen rückwirkend um bis zu 10,2 Prozent. Ein Erfolg der Gewerkschaft, die die Angleichung an West-Niveau fordert. Wie viel Plus ist in der Lohntüte?

Die etwa 200 Beschäftigten des Getränkeherstellers Lichtenauer Mineralquellen können sich rückwirkend ab März 2025 über ein Lohnplus von bis zu 10,2 Prozent freuen. Darüber informiert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Konkret bedeute der Abschluss einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Angleichung an das West-Niveau.