Streik im Einzelhandel: In diesem Laden in Burgstädt wird gestreikt

Etwa 180 Beschäftigte haben am Freitagvormittag die Arbeit niedergelegt. Dabei war nicht zum ersten Mal ein Supermarkt in Burgstädt im Fokus.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Freitag erneut zum Streik aufgerufen. Laut Verdi-Sprecherin Andrea Busch beteiligen sich etwa 180 Beschäftigte von Aldi, Netto, Kaufland und H&M an der Kundgebung vor der Kaufland-Filiale an der Mittweidaer Straße in Burgstädt.