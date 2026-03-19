Streit um Tacheles-Gespräche auf Sofa in Chemnitz

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Die Debatten auf dem goldenen Sofa im Café Julius bergen Konfliktpotenzial. Laut Nirit Sommerfeld finden sie auch ohne Förderung statt.
Die Debatten auf dem goldenen Sofa im Café Julius bergen Konfliktpotenzial. Laut Nirit Sommerfeld finden sie auch ohne Förderung statt. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Nirit Sommerfeld, Jahrgang 1961, ist deutsch-israelische Jüdin. Ihr Großvater stammte aus Chemnitz und wurde von den Nazis ermordet. Das Café Julius im Smac erinnert an ihn.
Nirit Sommerfeld, Jahrgang 1961, ist deutsch-israelische Jüdin. Ihr Großvater stammte aus Chemnitz und wurde von den Nazis ermordet. Das Café Julius im Smac erinnert an ihn. Foto: Jana Wejkum/Archiv
Manuel Frey ist Direktor der Sächsischen Kulturstiftung. Sommerfelds Förderantrag werde nochmal geprüft, weil es eine verdeckte Befangenheit gegeben habe, sagt er.
Manuel Frey ist Direktor der Sächsischen Kulturstiftung. Sommerfelds Förderantrag werde nochmal geprüft, weil es eine verdeckte Befangenheit gegeben habe, sagt er. Foto: Oliver Killig/Archiv
Die Debatten auf dem goldenen Sofa im Café Julius bergen Konfliktpotenzial. Laut Nirit Sommerfeld finden sie auch ohne Förderung statt.
Die Debatten auf dem goldenen Sofa im Café Julius bergen Konfliktpotenzial. Laut Nirit Sommerfeld finden sie auch ohne Förderung statt. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Nirit Sommerfeld, Jahrgang 1961, ist deutsch-israelische Jüdin. Ihr Großvater stammte aus Chemnitz und wurde von den Nazis ermordet. Das Café Julius im Smac erinnert an ihn.
Nirit Sommerfeld, Jahrgang 1961, ist deutsch-israelische Jüdin. Ihr Großvater stammte aus Chemnitz und wurde von den Nazis ermordet. Das Café Julius im Smac erinnert an ihn. Foto: Jana Wejkum/Archiv
Manuel Frey ist Direktor der Sächsischen Kulturstiftung. Sommerfelds Förderantrag werde nochmal geprüft, weil es eine verdeckte Befangenheit gegeben habe, sagt er.
Manuel Frey ist Direktor der Sächsischen Kulturstiftung. Sommerfelds Förderantrag werde nochmal geprüft, weil es eine verdeckte Befangenheit gegeben habe, sagt er. Foto: Oliver Killig/Archiv
Chemnitz
Streit um Tacheles-Gespräche auf Sofa in Chemnitz
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
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Die Sächsische Kulturstiftung wollte das Programm von Nirit Sommerfeld mit 14.000 Euro fördern. Jetzt geht es um die Streichung des Geldes. Offiziell aus formalen Gründen. Wurde die Stiftung unter Druck gesetzt?

In Sachsen wird 2026 das Jahr der jüdischen Kultur gefeiert. Der Titel: Tacheles. Das ist jiddisch und bedeutet Klartext. Nirit Sommerfeld redet auch gern Klartext. Über ihren Verein Antonplatz hat sie eine Gesprächsreihe entwickelt. Neun jüdische Persönlichkeiten hat sie eingeladen, um mit ihnen in ihrem Café Julius im Smac zu diskutieren....
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