Streit um Tacheles-Gespräche auf Sofa in Chemnitz

Die Sächsische Kulturstiftung wollte das Programm von Nirit Sommerfeld mit 14.000 Euro fördern. Jetzt geht es um die Streichung des Geldes. Offiziell aus formalen Gründen. Wurde die Stiftung unter Druck gesetzt?

In Sachsen wird 2026 das Jahr der jüdischen Kultur gefeiert. Der Titel: Tacheles. Das ist jiddisch und bedeutet Klartext. Nirit Sommerfeld redet auch gern Klartext. Über ihren Verein Antonplatz hat sie eine Gesprächsreihe entwickelt. Neun jüdische Persönlichkeiten hat sie eingeladen, um mit ihnen in ihrem Café Julius im Smac zu diskutieren.... In Sachsen wird 2026 das Jahr der jüdischen Kultur gefeiert. Der Titel: Tacheles. Das ist jiddisch und bedeutet Klartext. Nirit Sommerfeld redet auch gern Klartext. Über ihren Verein Antonplatz hat sie eine Gesprächsreihe entwickelt. Neun jüdische Persönlichkeiten hat sie eingeladen, um mit ihnen in ihrem Café Julius im Smac zu diskutieren....