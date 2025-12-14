Streitpunkt Wasserstoff: Darum wurde die Wärmeplanung für Chemnitz gestoppt

In dieser Woche wollte das Rathaus seine Ideen dafür vorstellen, wie in der Stadt künftig geheizt wird. Der Termin wurde abgesagt, weil Stadträte noch Gesprächsbedarf zum Thema Wasserstoff haben. Was steht dazu drin und was ist die Kritik daran?

Holzpellets, Wärmepumpe, Solarthermie oder doch Gas? Wie in Zukunft geheizt wird, ist eine zentrale Frage. Für Immobilienbesitzer, die ihre Häuser entsprechend umrüsten wollen. Aber auch für Mieter, die jede Veränderung in ihrer Nebenkostenabrechnung zu spüren bekommen. Klar ist, das in 20 Jahren auch beim Heizen keine klimaschädlichen...