Stricken, bis die Welt eine bessere ist: Ein Treff im Chemnitzer Heckert und die Mission dieser Frauen

Im Chemnitzer Begegnungszentrum „Eva“ treffen sich Seniorinnen und junge Engagierte, um mit Wolle und Herz Gutes zu tun. Eigentlich haben sie ihre Stricksachen immer bei einem großen Markt im Vita-Center verkauft. In diesem Jahr machen sie kurzerhand selbst einen Basar.

Seit rund 20 Jahren treffen sich jeden Mittwoch Strick- und Häkelbegeisterte im Begegnungszentrum „Eva" im Chemnitzer Heckertgebiet. Zwei Stunden lang klappern dort die Nadeln, es wird geredet und gemeinsam Gutes getan. Der Strickzirkel, überwiegend bestehend aus Seniorinnen, fertigt Mützen, Schals und Stoffschmuck für soziale Projekte an.