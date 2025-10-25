Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Stricken, bis die Welt eine bessere ist: Ein Treff im Chemnitzer Heckert und die Mission dieser Frauen

Renate Dobbratz, Christa Beyer und Lieselotte Wagner (v. l.) haben für Namibia gestrickt.
Renate Dobbratz, Christa Beyer und Lieselotte Wagner (v. l.) haben für Namibia gestrickt. Bild: Ralf Jerke
Renate Dobbratz, Christa Beyer und Lieselotte Wagner (v. l.) haben für Namibia gestrickt.
Renate Dobbratz, Christa Beyer und Lieselotte Wagner (v. l.) haben für Namibia gestrickt. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz
Stricken, bis die Welt eine bessere ist: Ein Treff im Chemnitzer Heckert und die Mission dieser Frauen
Von Ralf Jerke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Chemnitzer Begegnungszentrum „Eva“ treffen sich Seniorinnen und junge Engagierte, um mit Wolle und Herz Gutes zu tun. Eigentlich haben sie ihre Stricksachen immer bei einem großen Markt im Vita-Center verkauft. In diesem Jahr machen sie kurzerhand selbst einen Basar.

Seit rund 20 Jahren treffen sich jeden Mittwoch Strick- und Häkelbegeisterte im Begegnungszentrum „Eva“ im Chemnitzer Heckertgebiet. Zwei Stunden lang klappern dort die Nadeln, es wird geredet und gemeinsam Gutes getan. Der Strickzirkel, überwiegend bestehend aus Seniorinnen, fertigt Mützen, Schals und Stoffschmuck für soziale Projekte an....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
10:05 Uhr
2 min.
US-Einwanderungsbehörde nimmt britischen Kommentatoren fest
Die US-Heimatschutzbehörde hat einen britischen Kommentator festgenommen
Ein britischer Journalist ist auf Vortragsreise in den USA und wird dort festgenommen. Einer Organisation zufolge könnte seine Kritik am Vorgehen Israels in Gaza eine Rolle gespielt haben.
14:00 Uhr
4 min.
Apfel verbindet: Wie kleine Bäume in Chemnitz Menschen zusammenbringen
Isabelle Hoffmann (links) mit Schülerinnen des Terra-Nova-Campus an einem Apfelbäumchen. Die Sorte ist Roter Boskoop, wie der Apfel in ihrer Hand.
Das Kulturhauptstadt-Projekt „Gelebte Nachbarschaft“, für das 1500 Apfelbäume gepflanzt wurden, geht zu Ende. „Freie Presse“ besucht Menschen und ihre Bäume.
Jana Peters
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
20.10.2025
3 min.
Stilles Lesen, laute Begeisterung: Der erste Silent Book Club in Chemnitz füllt die Kulturkneipe „Kaffeesatz“
Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Kulturkneipe „Kaffeesatz“ am Sonntag zur Premiere des Chemnitzer Silent Book Club.
In Chemnitz traf sich erstmals der Silent Book Club, ein weltweites Lesekonzept, bei dem in Stille gelesen wird. Rund 30 Bücherfreunde kamen in der Kulturkneipe „Kaffeesatz“ zusammen.
Ralf Jerke
Mehr Artikel