  • Studenten organisieren erstes Musikfestival im Sonnenlandpark Lichtenau – Stars von Culcha Candela mit dabei

Pascal Sobeck, Aileen Hungler und Blixa Schirmer (von links) bereiten das Sika-Festival vor, das am Freitag erstmals im Sonnenlandpark Lichtenau stattfindet.
Pascal Sobeck, Aileen Hungler und Blixa Schirmer (von links) bereiten das Sika-Festival vor, das am Freitag erstmals im Sonnenlandpark Lichtenau stattfindet. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Studenten organisieren erstes Musikfestival im Sonnenlandpark Lichtenau – Stars von Culcha Candela mit dabei
Redakteur
Von Bettina Junge
Vier Absolventen der Hochschule Mittweida organisieren das Sika-Festival. Mit der Leidenschaft für Musik und dem Charme der Tiere wollen sie eine besondere Atmosphäre schaffen. Diese Künstler sind dabei.

Mit sieben war Pascal Sobeck (24) zum ersten Mal mit seinen Eltern zu Besuch im Sonnenlandpark Lichtenau. Nicht nur Riesenrutsche und Riesenrad hatten ihn fasziniert, sondern auch die freilaufenden Sikahirsche im Wildgehege. Die Sikahirsche stammen ursprünglich aus Ostasien. Im 19. Jahrhundert wurden sie als jagdbares Wild in der freien Wildbahn...
