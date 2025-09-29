Südring wird zur Umleitung für Bernsdorfer Straße: Hier wird es diese Woche eng für Autofahrer in Chemnitz

Die Burgstraße ist wegen Kanalreinigung und Kanalinspektion bis zum 8. Oktober voll gesperrt. Wegen der Verlegung von Fernwärmeleitungen bleibt die Carl-Hamel-Straße bis zum 7. Oktober voll gesperrt.

1. Adelsbergstraße von Haus-Nr. 288 bis Balzacweg halbseitige Fahrbahnsperrung mit Ampelregelung wegen Strom-Freileitungsablösung und Erneuerung der Stadtbeleuchtung (2. Bauabschnitt) wird verlängert bis 1.Oktober.