Süße mit wenig Zucker – der Chemnitzer Brühl hat ein neues Café

Es gibt auch positive Nachrichten vom Sorgenkind Brühl. Grundmanns Café ist Geschichte. Das Café „Karl mag´s süß“ ist Gegenwart und hoffentlich auch Zukunft.

Vom Redaktionsbüro in die Backstube. „Das Backen ist zum Lebensinhalt geworden“, sagt Franziska Schaub. Dafür hat sie ihren Job als Redakteurin aufgegeben. Alexander Schaub ist noch nicht so weit. Ein festes Gehalt in der Familie zu haben, ist ein gewisser Faktor der Sicherheit. Doch auch er betont, seine Frau im Café zu unterstützen mache...